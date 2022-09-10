U15’lerde Tuğra ve Liva şampiyon

Kuzey Kıbrıs Masa Tenisi Federasyonu, etkinliklerine haftasonu bir yenisini ekledi.

U15 Erkekler ve Kadınlar Ferdi Klasman müsabakaları bugün (10 Eylül Cumartesi) sabah saat 10.00’da federasyon salonunda başlayan ve tüm gün devam eden karşılaşmalarla birlikte gerçekleştirildi.

Yoğun katılımın olduğu müsabakalar oldukça zevkli ve keyifli geçerken, sporseverler de maçları yerinde takip etti. Ayrıca Milli Olimpiyat Komitesi Başkanı Dursun Koç da müsabakaları yerinde takip ederek ödülleri verdi.

Erkeklerde Tuğra Soyer, kadınlarda ise Liva Çevik turnuvayı şampiyon olarak tamamladı.

Oynanan maçlar sonunda dereceye giren sporculara ödülleri takdim edilirken, sıralama şu şekilde oluştu;

Erkekler

1.Tuğra Soyer (Bekiroğulları MTAYD)

2.Toprak Öztürk (ARUCAD Anka S.D)

3.Ali İleri (ARUCAD Anka S.D)

4.Bertuğ İlgililer (Bekiroğulları MTAYD)

Kadınlar

1.Liva Çevik (GAÜ)

2.Aren Bıyıklı (Gençlik Gücü)

3.Özüm Özel (GAÜ)

4.Ecem Önder (ARUCAD Anka S.D)

Koç; “Gençlerimize destek vereceğiz”

Müsabakaları yerinde takip eden Milli Olimpiyat Komitesi Başkanı Dursun Koç, ödül töreni öncesinde konuşma yaptı. Organizasyona katkı koyan herkese teşekkür eden Koç, “Çok güzel müsabakalar izledik. Birbirinden yetenekli gençlerimiz bizleri mutlu ediyor. Milli Olimpiyat Komitesi olarak genç sporcularımızın yurt dışında yarışabilmeleri adına elimizden gelen desteği vereceğiz” ifadelerini kullandı.

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10/09/2022 16:10