U16 Erkekler Karması İskele’de hazırlanıyor

Türkiye Bölge Şampiyonası’na katılma hakkı kazanan Basketbol U16 Erkekler Federasyon Karması, İskele’de kampa girdi.

KKTC Basketbol Federasyonu tarafından oluşturulan U16 Erkekler Karması, Çanakkale’de düzenlenecek Türkiye Anadolu Şampiyonası öncesi İskele’de kampa girdi.

Geçtiğimiz ay Niğde’de düzenlenen Türkiye Bölge Şampiyonası’nda önemli bir başarı elde eden karma Anadolu Şampiyonası’na katılmaya hak kazanmıştı. Çanakkale’de düzenlenecek organizasyona hazırlık kapsamında U16 karması 18-19 Mart tarihlerinde İskele’de kampa girdi.

Noyanlar ve Narin Eatery’den anlamlı katkı

Hazırlıklarını İskele Dr. Fazıl Küçük Spor Salonu’nda gerçekleştiren karmaya ülkemizin güzide kurumlarından olan Noyanlar Şirketler Grubu ve Narin Eatery sponsor olarak anlamlı bir destek verdi. Karma 29 Mart’ta başlayacak Anadolu Şampiyonası’na katılmak için 28 Mart’ta adadan ayrılacak.

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19/03/2022 12:37