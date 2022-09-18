Hentbol’da hafta arası start alan U16 liginden sonra dünde U16 kadınlar start aldı. Necati Taşkın Spor Salonunda oynanan iki karşılaşma ile U16 kadınlar ligi de başlamış oldu. DİGEM – Şahlan, UKÜ – Ozanköy maçlarının oynandığı U16 liginde, DİGEM ile Şahlan berabere kalırken, UKÜ – Ozanköy’ü farklı mağlup ederek ilk haftayı galibiyetle kapatmış oldu. Necati Taşkın Spor Salonu’nda oynanan günün ilk karşılaşmasında DİGEM ile Şahlan takımları karşı karşıya geldi. İlk devresi 10 – 8 DİGEM üstünlüğü ile sona eren mücadele 22 – 22 eşitlikle sona ererken, Şahlan’da Almina maçı 10 golle tamamlayarak karşılaşmada ön plana çıkan isim oldu. Günün ikinci karşılaşmasında ise UKÜ ile Ozanköy takımları karşı karşıya geldi. Maçın başından sonuna oyun üstünlüğünü elinde bulunduran UKÜ ilk devreyi 10 – 8 önde kapatırken, sahadan da 30 – 2 galip ayrılarak ilk haftayı galibiyetle kapatan taraf oldu. UKÜ’de Sude, Diğdem ve Ebru 6’şar golle alınan farklı galibiyet’de ön plana çıkan isimler oldu.

1 UKÜ 1 1 0 0 30 2 28 2

2 DİGEM 1 0 1 0 22 22 0 1

2 ŞAHLAN 1 0 1 0 22 22 0 1

4 OZANKÖY 1 0 0 1 2 30 -28 0

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18/09/2022 13:22