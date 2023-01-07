U16 Kızlarda GMB Çamlıkspor finalde

Voleybol U16 Kızlar Ligi Yarı Final 3. karşılaşmasında rakibi DAÜ 'ni 3-2 mağlup eden Gazimağusa Belediyesi Çamlıkspor seride durumu 2-1 yaptı ve Esentepe'den sonra finale yükselen takım oldu.

U16 Kızlar ve U17 Erkekler Final Serisi Müsabakaları 9 Ocak Pazartesi gecesi başlayacak . Seride ikinci karşılaşmalar 12 Ocak Perşembe akşamı oynanacak.

U16 Kızlar ve U17 Erkekler Final Serisi Programı:

9 Ocak Pazartesi

Esentepe- GMBÇS U16 Kız Final saat 18.00 Atatürk SS

DAÜ -GMBÇS U17 Erkek

Finali saat 19.30 Atatürk SS

12 Ocak Perşembe

Esentepe -GMBÇS U16 Kız Final saat 18.00 Atatürk SS

DAÜ -GMBÇS U17 Erkek

Finali saat 19.30 Atatürk SS

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07/01/2023 18:42