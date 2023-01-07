U16 Kızlarda GMB Çamlıkspor finalde
07/01/2023
Voleybol U16 Kızlar Ligi Yarı Final 3. karşılaşmasında rakibi DAÜ 'ni 3-2 mağlup eden Gazimağusa Belediyesi Çamlıkspor seride durumu 2-1 yaptı ve Esentepe'den sonra finale yükselen takım oldu.
U16 Kızlar ve U17 Erkekler Final Serisi Müsabakaları 9 Ocak Pazartesi gecesi başlayacak . Seride ikinci karşılaşmalar 12 Ocak Perşembe akşamı oynanacak.
U16 Kızlar ve U17 Erkekler Final Serisi Programı:
9 Ocak Pazartesi
Esentepe- GMBÇS U16 Kız Final saat 18.00 Atatürk SS
DAÜ -GMBÇS U17 Erkek
Finali saat 19.30 Atatürk SS
12 Ocak Perşembe
Esentepe -GMBÇS U16 Kız Final saat 18.00 Atatürk SS
DAÜ -GMBÇS U17 Erkek
Finali saat 19.30 Atatürk SS