U16’da iki karşılaşma oynandı

Hentbol U16 ligine bu akşam oynanan iki karşılaşma ile devam edildi. CIU Arena’da oynanan karşılaşmalarda kadınlarda UKÜ – DİGEM, erkelerde ise Levent – UKÜ takımları karşılaştı. Kadınlarda DİGEM deplasmanda UKÜ’yü mağlup ederken, erkeklerde ise UKÜ Levent’i mağlup etti. Gecenin ilk karşılaşmasında erkeklerde Levent ile UKÜ takımları karşı karşıya geldi. Maçın başından sonuna oyun üstünlüğünü elinde tutan UKÜ, ilk devreyi rakibi Levent karşısında 16-12 önde kapatırken, karşılaşmayı da 30-22 galibiyetle noktaladı. Gecenin ikinci karşılaşmasında ise kadınlar mücadelesinde UKÜ ile DİGEM karşı karşıya geldi. Oyun üstünlüğünü maç boyunca elinde tutan DİGEM ilk devreyi rakibi karşısında 18-6 önde kapatırken, karşılaşmayı da 27-14 galibiyetle noktalayarak yoluna kayıpsız devam etti.

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