U16’da şampiyonlar belli oldu

KKTC Hentbol Federasyonu Özgün Atakan U16 liginde Erkeklerde YDÜ, Kadınlarda ise DİGEM sezonu şampiyon olarak tamamladı. Dün(Pazar), Necati Taşkın Spor Salonunda oynanan karşılaşmalar sonrasında sezonun tamamlandığı Özgün Atakan U16 liginde, kadınlarda Ozanköy sezonu ikinci, UKÜ ise kadınlar liginde sezonunu üçüncü olarak tamamladı. Özgün Atakan U16 erkeklerde ise YDÜ’nün sezonu şampiyon olarak tamamladığı ligde, Yükseliş takımı sezonu ikinci bitirirken, UKÜ sezonu üçüncü olarak tamamladı.

Üçüncülük maçı UKÜ’nün

Kadınlarda final maçı öncesinde oynanan üçüncülük karşılaşmasında UKÜ ile Şahlan takımları karşı karşıya geldi. İlk devresini rakibi Şahlan karşısında 12-4 önde kapatan UKÜ ikinci yarıda da iyi oyununu devam ettirerek sahadan 22-16 galibiyetle ayrılarak, sezonu üçüncü tamamlamış oldu. UKÜ’de Didem 11 golle maça damga vururken, yine aynı takımdan Yağmur 9 golle maçı tamamlayan isim oldu. Sezonu dördüncü tamamlayan Şahlan takımında ise Nisa maçı 10 golle tamamlayan isim oldu.

Erkeklerde de üçüncülük UKÜ’nün

Erkeklerde final maçından önce oynanan üçüncülük karşılaşmasında UKÜ ile MGA takımları karşı karşıya geldi. Maçın ilk devresini rakibi MGA karşısında 13-11 önde kapatan UKÜ, çekişmeli geçen karşılaşmayı da 25-23 kazanarak sezonu üçüncülükle kapatmış oldu. UKÜ’de 10 golle maçı tamamlayan Erol takımına en fazla katkı sağlayan isim olurken, MGA’da 12 gol kaydeden Emre maçın en golcü ismi oldu.

Kadınların şampiyonu DİGEM

Oynanan üçüncülük karşılaşmalarının ardından başlayan final maçlarının ilkinde kadınlar sahne aldı. DİGEM ile Ozanköy’ün kadınlar finalinde ise rakibini 25-19 mağlup eden DİGEM sezonu şampiyon olarak tamamladı. Maçın ilk devresini rakibi Ozanköy karşısında 13-8 önde kapatan DİGEM ikinci yarıda etkili oyununu devam ettirerek sahadan 25-19 galip ayrılarak Özgün Atakan U16 kadınlarda sezonun şampiyonu oldu. DİGEM’de 10 gol kaydeden Lütfiye takımına en fazla katkı sağlayan isim olurken, Ozanköy’de Sudenaz maçı 9 golle tamamladı.

Erkeklerin şampiyonu YDÜ

Erkekler final karşılaşmasında ise YDÜ ile Yükseliş takımları karşı karşıya geldi. Karşılaşmanın ilk devresini rakibi Yükseliş karşısında 14-10 önde kapatan YDÜ, sahadan da 28-18 galip ayrılarak Özgün Atakan U16 ligini şampiyon olarak tamamlamış oldu. Hasan Bensel 10 golle YDÜ’de ön plana çıkan isim olurken, Yükseliş takımında Hasan Samet maçı 8 golle tamamladı.

Ödülleri Atakan’ın ailesi ve Hatipoğlu verdi

Oynanan karşılaşmaların sonrasında ise takımlara ödülleri verildi. Erkeklerin ödül töreninde Özgün Atakan’ın ailesi adına Osman Atkan ve Derviş Atakan yer alırken, kadınların ödül töreninde ise ödülleri KKTC Başbakanlık Uyuşturucu ile Mücadele Komisyonu Başkanı Teyfide Tecel Hatipoğlu verdi.

Bu habere tepkiniz:



21/03/2022 09:22