U17 Badminton Şampiyonası Milli Takım Seçmeleri 5 Şubat’ta Başlıyor

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Badminton Federasyonu, 5 Şubat 2025 Çarşamba günü U17 Badminton Şampiyonası Milli Takım Seçmesi düzenleyeceğini duyurdu.

Federasyonun açıklamasına göre, 2009, 2010, 2011 ve 2012 doğumlu sporcuların katılımına açık olan seçmelerde, her sporcu en fazla iki kategoride yarışabilecek.

Son Kayıt Tarihi: 30 Ocak 2025

Turnuvaya katılmak isteyen sporcuların, 30 Ocak 2025 tarihine kadar kayıt işlemlerini tamamlamaları gerekiyor. Kayıtlar, Federasyonun resmi sosyal medya hesapları üzerinden yapılacak. Ayrıca katılımcıların, 2024-2025 sezonunda kulüp ya da ferdi lisansa sahip olmaları şartı aranıyor.

Atatürk Spor Salonu Ev Sahipliği Yapacak

Atatürk Spor Salonu’nda gerçekleştirilecek olan şampiyonanın formatı, Türkiye Badminton Şampiyonaları Talimatı baz alınarak uygulanacak. Turnuva sonunda, başarılı sporcular Türkiye Şampiyonası’na katılım hakkı elde edecek.

Daha fazla bilgi için Federasyonun resmi web sitesi www.kktcbadminton.com adresi ziyaret edilebilir.