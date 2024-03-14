U17 Badminton Şampiyonası Milli Takım Seçmesi 16 Mart'ta

Badminton Federasyonu 16 Mart Cumartesi günü U17 Badminton Şampiyonası Milli Takım Seçmesi düzenliyor.

Federasyondan yapılan açıklamada, Torno Öziş sponsorluğunda düzenlenecek olan yarışmaya 2008-2009-2010-2011 doğumlu KKTC vatandaşı sporcuların katılabileceği açıklandı.

Her sporcunun en fazla iki kategoride yarışabileceği şampiyona ile ilgili daha detaylı bilgi federasyonun resmi sitesi olan www.kktcbadminton.com adresinden alınabilecek. Sporcular 14 Mart 2024 tarihi saat 19.00 kadar kayıtlarını yapabilecekler.

Turnuvaya katılacak sporcuların 2023-2024 sezonu kulüp veya ferdi lisanslı olmaları gerekmektedir.

Atatürk Spor Salonu’nda düzenlenecek olan Şampiyona için kayıtlar federasyonun resmi sosyal medya hesabından yapılabilecektir.

Not: Turnuvaya katılacak olan sporcular saat 17.00 da Atatürk Spor Salonunda hazır olmaları gerekmektedir.