U17 Genç Kadınlar Ligi 5 Eylül’de başlıyor

KKTC Basketbol Federasyonu uzun süredir oynanmayan kadın basketbolunu yeniden aktif hale getirecek önemli bir adım attı. Bu kapsamda önceliği altyapısal gelişime veren federasyon yönetimi, oyuncu havuzunu genişletebilmek ve ileride düzenleyeceği Büyük Kadınlar Ligi’ne katkı sağlayacağını düşündüğü Genç Kadınlar Ligi’ni yeniden canlandırmayı başardı.

Federasyon yönetimi bu kapsamda organizasyonunu tamamladığı U17 Genç Kadınlar Ligi ile ilgili programı açıkladı. İlk etapta 5 takımın yer alacağı, 6’ıncı takımın da şartları yerine getirmesi durumunda dahil olacağı ligde Levent, Larnaka Gençler Birliği, Uluslar arası Kıbrıs Üniversitesi, Alsancak ve Akdeniz takımları yer alıyor.

Genç Kadınlar Ligi’nde ilk maçın 5 Eylül Pazartesi oynanacağı ifade edildi. Maç tarihleri, saatleri ve oynanacak salonların detaylı açıklamasının kısa süre sonra yapılacağı ligde 5 haftalık fikstür şu şekilde belirlendi.



1.Hafta:

Levent-Akdeniz

L. G.Birliği-Alsancak

UKÜ (Bay)

2.Hafta:

Levent-L. G.Birliği

Alsancak-UKÜ

Akdeniz(Bay)

3.Hafta:

UKÜ-Levent

L. G.Birliği-Akdeniz

Alsancak (Bay)

4.Hafta:

Akdeniz-Alsancak

L. G.Birliği-UKÜ

Levent (Bay)

5.Hafta:

Alsancak-Levent-

UKÜ-Akdeniz

L. G.Birliği (Bay)

Bu habere tepkiniz:



19/08/2022 12:48