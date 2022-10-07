U17 Kadınlar Ligi’nin şampiyonu LEVENTSPOR

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07/10/2022

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U17 Kadınlar Ligi’nin şampiyonu LEVENTSPOR

KKTC Basketbol Federasyonu tarafından düzenlenen U17 Kadınlar Ligi’nde final serisi ikinci maçında Alsancak ile Leventspor, Girne Ertuğrul Apakan Spor Salonu’nda karşı karşıya geldi. İyi bir izleyici kitlesi önünde oynanan maçı 75-25 kazanan Leventspor seriyi 2-0’a getirerek şampiyonluğunu ilan etti. Maç sonunda oyuncular sevinçlerini koçları Ayşe Günerman Özılgaz ve kulüp yöneticileri ile paylaştılar.

Maçın ardından düzenlenen ödül töreninde ligi ikinci tamamlayan finalist Alsancak’a kupa ve madalyalarını Levent Eğitim Kurumları Mütevelli Heyeti Başkanı Mehmet Boyacı takdim ederken şampiyon Levenspor madalya ve kupasını Alsancak Belediye Başkanı Fırat Ataser’in elinden aldı.

 

07/10/2022 21:56
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TAGS: U17 Kadınlar Ligi’nin şampiyonu LEVENTSPOR
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