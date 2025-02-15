U17 KKTC Badminton Milli Takımı Türkiye Şampiyonası İçin Hazır

U17 KKTC Badminton Milli Takımı Türkiye Şampiyonası için sponsorların destekleri ile birlikte hazırlandı.

Federasyon Başkanı Fırat Deniz’in yaptığı basın açıklamasında; Eskişehir'e alınan U17 Türkiye Şampiyonasına katılacak olan Milli Takımımız'ın yaptığı son antrenmanla turnuvaya hazır olduğunu belirtti. 22 sporcu ile Cuma akşamı yapılan son antrenmanla birlikte sporculara malzemeler de dağıtıldığını belirten Başkan Deniz, Milli Takım Ana sponsoru ve Milli Takım forma sponsoru Modda Cosmetic sponsorluğunun devam ettiğini, eşofman sponsorluğuna da Gölek Construction ile devam edildiğini söyledi. İlk kez Adışanlı Construction ile sponsorluk için anlaşan federasyonumuzun çanta sponsorunun da Adışanlı Construction olduğunu belirten Başkan Fırat Deniz Sponsorlar Adışanlı Construction, Gölek Construction ve Modda Cosmetics'e federasyona yaptıkları katkı ve desteklerden dolayı teşekkür etti. Antrenmanları da yerinde takip eden Başkan Deniz, sporcularla birlikte antrenörler Seymen Deniz ile Savaş Dursun’a başarılar diledi…