HABER KIBRIS

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U17 Ligi'nde fikstür çekildi

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) tarafından organize edilen U17 Ligi'nde fikstür çekildi.

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24/09/2019

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U17 Ligi'nde fikstür çekildi

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) tarafından organize edilen U17 Ligi'nde fikstür çekildi. 

A Grubu

Lapta-Dikmen

Türk Ocağı-Doğan Türk Birliği

Merit Alsancak Yeşilova (BAY)

 

B Grubu

Maraş-Mağusa Türk Gücü

Sipahi-Yeniboğaziçi

Yonpaş Dumlupınar (BAY)

 

C Grubu

Akçay-Yılmazköy

Baf Ülkü Yurdu-Küçük Kaymaklı

Binatlı-Yenicami

 

D Grubu

Mesarya-Cihangir

Dörtyol-Akdoğan Akıncılar

Değirmenlik-Vadili

24/09/2019 17:07

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TAGS: ktff, u17 ligi, fikstür, haber kıbrıs
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