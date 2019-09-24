U17 Ligi'nde fikstür çekildi
Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) tarafından organize edilen U17 Ligi'nde fikstür çekildi.
24/09/2019
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Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) tarafından organize edilen U17 Ligi'nde fikstür çekildi.
A Grubu
Lapta-Dikmen
Türk Ocağı-Doğan Türk Birliği
Merit Alsancak Yeşilova (BAY)
B Grubu
Maraş-Mağusa Türk Gücü
Sipahi-Yeniboğaziçi
Yonpaş Dumlupınar (BAY)
C Grubu
Akçay-Yılmazköy
Baf Ülkü Yurdu-Küçük Kaymaklı
Binatlı-Yenicami
D Grubu
Mesarya-Cihangir
Dörtyol-Akdoğan Akıncılar
Değirmenlik-Vadili