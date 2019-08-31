U17 Ligi'nde gruplar belirlendi
4 gruptan oluşacak
31/08/2019
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Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) tarafından organize edilen U17 Ligi’nde başvuruların tamamlanmasının ardından ligin başlangıç tarihi ve gruplar belirlendi. KTFF, yaptığı açıklamada bu yıl U17 Ligi’ne 23 takımın başvuru yaptığını ve bu takımların 4 grupta mücadele edeceğini açıkladı. Ligin 5-6 Ekim 2019 tarihlerinde başlayacağı belirtilirken, ligin statüsünün de KTFF resmi web sitesinden yayınlandığı duyuruldu.
4 gruptan oluşacak
U17 Ligi’ne yapılan başvuruların ardından gruplar da şekillendi. Buna göre takım sayısı dikkate alınarak Girne Grubu, Mesarya Grubu, Lefkoşa/Güzelyurt Grubu ve Mağusa/İskele Grubu oluşturuldu. Grup maçlarında bölgesel gruplar oluşturulurken gruplarında ilk iki sırayı alan takımlar adlarını bir üst tura yazdıracak.
Yaş aralığı belirlendi
Grup maçları çift devreli, Çeyrek Final ve Yarı Final maçları da çift maç eliminasyon sistemine göre oynanırken, Final müsabakası tek maç üzerinden Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) Yönetim Kurulu’nun belirleyeceği sahada oynanacak.U17 Ligi’nde 1 Ocak 2003 ile 31 Aralık 2005 tarihleri (her iki tarih de dahil) doğan lisanslı futbolcular forma giyebilecek. U17 Ligi şampiyonluğu kupasını geçen sezon Yenicami’yi mağlup eden Baf Ülkü Yurdu müzesine götürmüştü.
Ligde gruplar şu şekilde;
1.GRUP
- Dikmen Gücü SK
- Doğan Türk Birliği
- Düzkaya KOSK
- Lapta TBSK
- Merit Alsancak Yeşilova SK
- Türk Ocağı Limasol
2.GRUP
- Mağusa Türk Gücü
- Sipahi TSK
- Yedikonuk SK
- Yeniboğaziçi DSK
- Yonpaş Dumlupınar TSK
3.GRUP
- Akçay SK
- Baf Ülkü Yurdu
- Binatlı YSK
- Küçük Kaymaklı TSK
- Yenicami AK
- Yılmazköy SK
4.GRUP
- Akdoğan Akıncılar GSK
- Cihangir GSK
- Değirmenlik SK
- Dörtyol SK
- Türkmenköy ASK
- Vadili TÇBSK