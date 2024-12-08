U18 Ligi'nde YDÜ üstünlüğü

Basketbolda U18 Erkekler Ligi B Grubunda lig başladı.

NEU RA 25 Spor Salonu’nda oynanan karşılaşmada Yakın Doğu Üniversitesi rakibi Adaspor karşısında 103-47 galip geldi.

Maçta YDÜ adına Doruk Önet 19 sayı, 10 ribaund ile hem double - double yaptı hem de 30 verimlilikle maçın adamı oldu.

Kadınlar U 18 Ligi oynanamadı

U 18 Kadınlar Ligi maçı ertelendi.

Levent Kolej Spor Salonu’nda oynanması gereken Levent - Koop Bank Gençlik maçı salondaki 24 saniye cihazının bozuk olması nedeniyle ertelendi.