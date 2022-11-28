U18’de Cumartesi mesaisi

Hentbol DEM’S U18 ligine Cumartesi akşamı erkekler liginde oynanan iki karşılaşma ile devam edildi. Atatürk Spor Salonu’nda oynanan karşılaşmalarda Yükseliş – MGA, UKÜ – DOĞUKENT takımları karşı karşıya geldi.

Yükseliş, MGA’yı, UKÜ ise DOĞUKENT’i mağlup ederek haftayı galibiyetle kapatmış oldu. Günün ilk karşılaşmasında Yükseliş ile MGA takımları karşı karşıya geldi. İlk devresi çekişmeli geçen karşılaşmada Yükseliş soyunma odasına 14-13 önde giderken, ikinci yarıda ortaya daha etkili bir performans koyan Yükseliş takımı sahadan 37-27 galip ayrılarak haftayı galibiyetle kapatan taraf oldu.

Yükseliş takımında Hasan, MGA’da ise Emre günü 11 golle bitirerek ön plana çıkan isimler oldu. Günün ikinci karşılaşmasında ise UKÜ ile DOĞUKENT takımları karşı karşıya geldi. İlk devreyi rakibi DOĞUKENT karşısında 20-16 önde kapatan UKÜ sahadan da 35-31 galip ayrılarak haftayı kayıpsız geçen taraf oldu.

Fotoğraflar: Ferah BARIŞSEV

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28/11/2022 09:11