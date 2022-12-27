U18’de final zamanı
27/12/2022
Hentbolda DEM’S U18 liginde dün akşam oynanan UKÜ-DİGEM kadınlar üçüncü karşılaşmasının sonunda finalistler belirlendi.
Necati Taşkın Spor Salonu’nda oynanan üçüncü karşılaşmanın ardından, DİGEM’i 31-26 mağlup eden UKÜ, adını finale yazdırarak Şahlan’ın rakibi oldu. Bu sonuçla birlikte erkeklerde YDÜ-Yükseliş, kadınlarda ise UKÜ-Şahlan finale yükselen takımlar oldu. Yarın oynacak olan final ilk karşılaşmalarında program şu şekilde;
KADINLAR
UKÜ – Şahlan Saat 18:00 Atatürk Spor Salonu
ERKEKLER
YDÜ – Yükseliş Saat 19:30 Atatürk Spor Salonu