U18’de final zamanı

Hentbolda DEM’S U18 liginde dün akşam oynanan UKÜ-DİGEM kadınlar üçüncü karşılaşmasının sonunda finalistler belirlendi.

Necati Taşkın Spor Salonu’nda oynanan üçüncü karşılaşmanın ardından, DİGEM’i 31-26 mağlup eden UKÜ, adını finale yazdırarak Şahlan’ın rakibi oldu. Bu sonuçla birlikte erkeklerde YDÜ-Yükseliş, kadınlarda ise UKÜ-Şahlan finale yükselen takımlar oldu. Yarın oynacak olan final ilk karşılaşmalarında program şu şekilde;

KADINLAR

UKÜ – Şahlan Saat 18:00 Atatürk Spor Salonu

ERKEKLER

YDÜ – Yükseliş Saat 19:30 Atatürk Spor Salonu

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27/12/2022 08:50