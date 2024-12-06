U18’de nefes kesen gece

Hentbol U18 ligine bu akşam oynanan iki karşılaşma ile devam edildi. Atatürk Spor Salonu’nda oynanan erkekler karşılaşmasında UKÜ – YDÜ, Levent – GG takımları karşı karşıya geldi.

Nefes kesen karşılaşmada eşitlik: 32-32

Gecenin ilk karşılaşmasında Levent ile GG takımları karşı karşıya geldi. Maçın başından sonuna kadar mücadele gücü yüksek ve çekişmeye sahne olan karşılaşmanın ilk devresi 16-16 eşitlikle sona ererken, mücadelede 32-32 eşitlikle son buldu.

UKÜ kazanmasını bildi: 34-30

Gecenin ikinci karşılaşmasında ise UKÜ ile YDÜ takımları karşı karşıya geldi. Heyecanlı geçen ilk devre 17-15 UKÜ üstünlüğü ile sona ererken, ikinci yarıda ortaya etkili oyun koyan UKÜ sahadan 34-30 galibiyetle ayrılan taraf oldu.