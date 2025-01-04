U18’de üçüncüler belirlendi

Hentbol’da U18 liginde üçüncülük karşılaşmaları bu akşam oynandı. CIU Arena’da oynanan karşılaşmalarda kadınlarda Esentepe – UKÜ, erkeklerde ise GG ile Yükseliş takımları karşı karşıya geldi.

Günün ilk karşılaşmasında kadınlar üçüncülük mücadelesinde Esentepe ile UKÜ karşı karşıya geldi. Maçın başından sonuna kadar çekişmeli geçen mücadelenin ilk devresi 19-17 UKÜ üstünlüğü ile tamamlanırken, ikinci yarıda yine çekişmeli geçen mücadeleyi 41-38 kazanan UKÜ, U18 sezonunu üçüncü olarak tamamladı.

Bu karşılaşmanın ardından ise erkekler mücadelesinde GG ile Yükseliş takımları karşı karşıya geldi. Maçın başından sonuna oyun üstünlüğünü elinde tutan Yükseliş ilk devreyi rakibi karşısında 23-11 önde kapatırken, karşılaşmayı da 52-23 galibiyetle kapatarak, U18 erkekler ligini üçüncü olarak tamamladı.

Oynanan karşılaşmaların ardından kupa ve madalyalar federasyon yetkilileri tarafından takımlara taktim edildi.