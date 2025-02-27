U19 KKTC Badminton Milli Takımı Türkiye Şampiyonası için hazır

Federasyon Başkanı Fırat Deniz’in yaptığı basın açıklamasında; Ankara'da düzenlenecek olan U19 Türkiye Şampiyonasına katılacak olan Milli Takımımız'ın yaptığı son antrenmanla turnuvaya hazır olduğunu belirtti. 17 sporcu ile Perşembe akşamı yapılan son antrenmanla birlikte sporculara malzemeler de dağıtıldığını belirten Başkan Deniz, Milli Takım Ana sponsoru ve Milli Takım forma sponsorumuz Modda Cosmetic, eşofman sponsorumuz Gölek Construction ve çanta sponsorumuz Adışanlı Construction'a federasyona yaptıkları katkı ve desteklerden dolayı teşekkür etti. Antrenmanları da yerinde takip eden Başkan Deniz, sporcularla birlikte antrenör Seymen Deniz'e başarılar diledi.