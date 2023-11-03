U19 Takım Şampiyonası yapılacak

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03/11/2023

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U19 Takım Şampiyonası yapılacak

Kuzey Kıbrıs Masa Tenisi Federasyonu, 4 Kasım Cumartesi günü U19 Takım Şampiyonsı düzenleyecek.

Federasyon her hafta olduğu gibi bu hafta da etkinliklerine devam edecek. U19 Takım Şampiyonası, Cumartesi günü federasyonun spor salonunda gerçekleştirilecek. İlginin yoğun olması beklenen şampiyona sabah saat 10.00’da başlayacak.

Karşılaşmalar yarın başlayıp, dereceye girenler önümüzdeki hafta maçlarıyla birlikte belli olacak ve ödüller önümüzdeki hafta şampiyonanın devamındaki maçlar sonunda takdim edilecek.

03/11/2023 11:30
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TAGS: haber, kıbrıs
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FIFA'dan eski İspanya Futbol Federasyonu Başkanı Rubiales'e üç yıl men cezası

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FIFA, eski İspanya Futbol Federasyonu (RFEF) Başkanı Luis Rubiales'e üç yıl men cezası verdiğini duyurdu. FIFA Disiplin Komitesi tarafından yapılan açıklamaya göre, fair-play prensiplerinin ihlali ve saldırgan davranışları kapsayan 13 numaralı disiplin kodunu ihlal ettiği gerekçesiyle Luis Rubiales'e futbolla ilgili faaliyetlerden üç yıl men cezası verilmesine karar verildi. Rubiales'in, cezaya itiraz hakkının bulunduğu da ifade edildi. Avustralya'nın Sidney kentinde FIFA Kadınlar Dünya Kupası'nda 20 Ağustos'ta oynanan final maçında İngiltere'yi 1-0 yenerek şampiyon olan İspanya'da, madalya töreni sırasında kadın milli futbolcu Jennifer Hermoso'yu dudağından öpmesinin ardından gelen baskılarla Rubiales istifa etmiş, Kadın Milli Takım Teknik Direktörü Jorge Vilda da görevinden alınmıştı. Rubiales, FIFA Disiplin Kurulunun açtığı soruşturma kapsamında 90 gün süreyle geçici olarak görevinden de uzaklaştırılmıştı. RFEF, geçici olarak başkanlığa getirdiği Pedro Rocha'nın aldığı kararla, Vilda'nın daha önceden yardımcılığını yapan Montse Tome'yi teknik direktörlüğe getirse de kadın futbolcuların federasyon içinde başka değişiklikler istemesi ve İspanya Milli Takımı'nı boykot etmesiyle sorunlar devam etmişti. Oyuncuların, "köklü değişiklikler yapılması" taleplerinin kabul edilmediği gerekçesiyle milli takıma karşı yaptıkları boykot, hükümetin araya girmesiyle 20 Eylül'de sona ermişti.
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