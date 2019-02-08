U21 Süper Lig ve U21 1.Lig saha değişikliği
08/02/2019
Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) tarafından organize edilen U21 Süper Lig ve U21 1.Lig’de hava koşulları sebebiyle bazı maçların oynanacağı statlar değişti.
Oynanacak maçların tarih, saat ve statları aşağıdaki gibidir.
09.02.2019 11.00
MERİT A.YEŞİLOVA – CİHANGİR KARAOĞLANOĞLU
ORHAN DURAL STADI
09.02.2019 11.00
BOSTANCI BAĞCIL-MESARYA
GÜZELYURT SENTETİK SAHA
10.02.2019 11.00
HAMİTKÖY-YALOVA
GÖÇMENKÖY STADI (SENTETİK)
10.02.2019 11.00
YENİBOĞAZİÇİ-GÖÇMENKÖY
AKOVA ERAY VUDALI STADI (SENTETİK)