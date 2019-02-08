U21 Süper Lig ve U21 1.Lig saha değişikliği

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) tarafından organize edilen U21 Süper Lig ve U21 1.Lig’de hava koşulları sebebiyle bazı maçların oynanacağı statlar değişti.

Oynanacak maçların tarih, saat ve statları aşağıdaki gibidir.

09.02.2019 11.00

MERİT A.YEŞİLOVA – CİHANGİR KARAOĞLANOĞLU

ORHAN DURAL STADI

09.02.2019 11.00

BOSTANCI BAĞCIL-MESARYA

GÜZELYURT SENTETİK SAHA

10.02.2019 11.00

HAMİTKÖY-YALOVA

GÖÇMENKÖY STADI (SENTETİK)

10.02.2019 11.00

YENİBOĞAZİÇİ-GÖÇMENKÖY

AKOVA ERAY VUDALI STADI (SENTETİK)