UAEA'dan Rusya'ya uyarı

Uluslararası Atom Enerjisi Kurumu (UAEA) Başkanı Rafael Grossi, nükleer tesis saldırısı nedeniyle Rusya'yı uyararak "ateşle oynuyorsunuz" dedi.

UAEA'dan yapılan yazılı açıklamada, Avrupa'nın en büyük nükleer santrali Zaporijya ve çevresinde dün gece ve bu sabah gerçekleşen çok sayıda patlamaya ilişkin değerlendirme yer aldı.

Açıklamada, düzinelerce bombanın hem nükleer santralin bulunduğu alana hem de çevresine isabet ettiği vurgulanarak, uzmanların patlamaları görebildiğine dikkat çekildi.

Şiddetli bombardıman sonucunda tesiste bazı binaların yanı sıra ekipmanların zarar gördüğü ancak nükleer güvenlik ve emniyeti tehlikeye atacak bir durumun henüz yaşanmadığı aktarılan açıklamada, UAEA Başkanı Grossi'nin de düşüncelerine yer verildi.

"Ateşle oynuyorsunuz"

Buna göre Grossi, "Dün ve bu sabah, ekibimizden gelen haberler son derece rahatsız edici. Bu büyük nükleer santralin bulunduğu alanda meydana gelen patlamalar kesinlikle kabul edilemez. Bunun arkasında her kim varsa derhal durmalıdır. Daha önce defalarca söylediğim gibi ateşle oynuyorsunuz." görüşünü paylaştı.

Nükleer santral ve çevresinde çatışmalardan arındırılmış bir güvenli bölge oluşturulması için taraflarla görüşmelerin sürdüğünü dile getiren Grossi, "Güvenli bölge gerçek olana kadar pes etmeyeceğim. Devam eden bariz bombardımanın da gösterdiği gibi, güvenli bölgeye her zamankinden daha fazla ihtiyaç var." ifadesini kullandı.

Grossi, santral ve çevresinde çatışmalardan arındırılmış bir "nükleer emniyet ve güvenlik bölgesi" kurulması için taraflara bir kez daha çağrıda bulundu.

Son aylarda nükleer santral ve çevresinde çatışma ve bombardımanın artması nedeniyle sıklıkla elektrik kesintisi yaşanması ve olası bir nükleer facianın önlenmesi için Grossi, geçen ay Rusya ve Ukraynalı yetkililerle güvenli bölge kurulmasına ilişkin görüşmelerde bulunmuş, ancak bu doğrultuda henüz samut bir ilerleme kaydedememişti.

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21/11/2022 08:47