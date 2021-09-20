ÜAKK toplantısı yarın düzenleniyor

2021-2022 akademik yılı ilk Üniversitelerarası Akademik Koordinasyon Kurulu (ÜAKK) toplantısı yarın gerçekleştiriliyor.

YÖDAK tarafından düzenlenen ÜAKK toplantısı 21 üniversitenin rektör ve temsilcilerinin katılımı ile yarın saat 10.00’da Yakın Doğu Üniversitesi Atatürk Kültür ve Kongre Merkezi’nde gerçekleştirilecek.

YÖDAK’tan yapılan yazılı açıklamaya göre, YÖDAK Başkanı Prof. Dr. Turgay Avcı’nın başkanlığında gerçekleşecek olan yeni akademik yılın ilk ÜAKK toplantısında yeni dönem kayıt yapan öğrenci sayıları, kontenjanlar, YÖDAK ve YÖK’ten beklentiler ile üniversitelerin yaşadığı sorunları ve çözüm önerileri görüşülecek.

YÖDAK Başkanı Prof. Dr. Turgay Avcı Covid-19 salgın dönemi sonrası yükseköğretim alanında yaşanan sorunlara dikkat çekerek, yeni akademik dönem öncesi gerçekleştirilecek olan ilk ÜAKK toplantısının öneminin altını çizdi.

2021-2022 akademik yılında yükseköğretim alanı ve ülke üniversitelerinin YÖDAK’tan beklentilerinin masaya yatırılacağına vurgu yapan Prof. Dr. Avcı YÖDAK’ın yükseköğretim alanı sorunlarını çözmek ve yükseköğretimde kaliteyi sağlamak için üniversitelerle birlikte çalışmalarına devam edeceğini vurguladı.

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20/09/2021 19:38