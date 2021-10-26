UBP 22. Olağan Genel Kurultayı Kura Çekimi Yapılıyor

Ulusal Birlik Partisi (UBP) 22. Olağan Genel Kurultayı kura çekimi bugün yapılıyor. 

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26/10/2021

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UBP 22. Olağan Genel Kurultayı Kura Çekimi Yapılıyor

Ulusal Birlik Partisi (UBP) 22. Olağan Genel Kurultayı kura çekimi bugün yapılıyor. 
4 adayın yarışacağı kurultayda, genel başkan adaylarının oy pusulasında yer alacağı sırayı belirleyecek kura çekimi 11.30’da yapılacak. 
Türk Ajansı Kıbrıs’a konuşan UBP Genel Sekreteri Oğuzhan Hasipoğlu, UBP 22. Olağan Genel Kurultayın 30-31 Ekim tarihlerinde gerçekleştirileceğini vurguladı. 
Hasipoğlu, kura çekiminin bugün 11.30’da UBP’de yapılacağını ifade ederek, kura çekiminin ve toplantının tamamlanmasının ardından kurultay programı ile oy kullanma saatlerinin belirleneceğini ve kamuoyu ile paylaşılacağını söyledi. 

26/10/2021 10:31
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TAGS: Ulusal Birlik Partisi, ubp, Kurultay
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