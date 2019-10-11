UBP 44 yaşında

Ulusal Birlik Partisi’nin (UBP) 44’üncü kuruluş yıldönümü etkinliklerle kutlanacak.

UBP Genel Başkanı Ersin Tatar yaptığı açıklamada "Kıbrıs Türk Halkı’nın özü ve sözü, haklarının savunucusu, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin kurucu partisi olan UBP’nin başlıca hedefi, refah seviyesini yükseltmek ve devletin uluslararası alanda hak ettiği yeri almasıdır" dedi

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Ulusal Birlik Partisi Genel Sekreterliği’nden yapılan açıklamaya göre, UBP Genel Başkanı Ersin Tatar başkanlığında bir heyet, yarın saat 10.00’dan itibaren Türkiye Cumhuriyeti’nin Kurucusu Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk Lefkoşa’daki anıtına, Kıbrıs Türk Halkı’nın Özgürlük ve Varoluş Mücadelesi Lideri Dr. Fazıl Küçük ile Ulusal Birlik Partisi’nin Kurucu Genel Başkanı, Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Denktaş’ın kabirlerine çelenk koyacak.

Bunu, aynı heyetin Ulusal Birlik Partisi Onursal Başkanı, 3’ncü Cumhurbaşkanı Derviş Eroğlu’na ziyareti izleyecek.

Ardından ise hayatta olmayan Ulusal Birlik Partisi eski Genel Sekreterleri Vehbi Zeki Serter ile Salih Miroğlu, hayatta olmayan Ulusal Birlik Partisi eski Genel Başkanları Nejat Konuk, Osman Örek, Mustafa Çağatay, İrsen Küçük’ün kabirleri ziyaret edilecek.

Öte yandan UBP kuruluş resepsiyonu 15 Ekim Salı günü saat 19.00’da Lefkoşa’daki Elysium Park’ta gerçekleştirilecek.

Etkinlikte, Genel Başkan Ersin Tatar ve eşinin konukların tebriklerini kabulünün ardından günün anlamı ile ilgili Genel Sekreter Ersan Saner, Onursal Başkan, 3’ncü Cumhurbaşkanı Derviş Eroğlu ve Genel Başkan, Başbakan Ersin Tatar tarafından konuşmalar yapılacak.

Bunu 44’üncü yıl için hazırlanan UBP marşı ile videosunun yayınlanması izleyecek.

Kuruluş resepsiyonunda son olarak, bugüne kadar Ulusal Birlik Partisi’ne Genel Sekreter olarak hizmet eden ve hayatta olanlara plaket takdim edilecek.

11/10/2019 09:01