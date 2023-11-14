KKTC kutlamalarına katılmak ve UBP ile Mutabakat Anlaşması’na imza atmak için KKTC’ye gelen AK Parti ve Yeni Azerbaycan Partisi Heyetleri, UBP Genel Başkanı ve Başbakan Ünal Üstel evsahipliğinde, bu sabah temaslarına başladı.

UBP, AK Parti ve Yeni Azerbaycan Partisi Heyetleri, Girne Boğaz’daki Şehitliği ziyaret etti.

UBP Genel Başkanı ve Başbakan Ünal Üstel, AK Parti Genel Başkan Vekili Efkan Ala ile Yeni Azerbaycan Partisi Genel Başkan Yardımcısı Tahir Budagov ve heyetleri şehitliğe çiçek bırakarak, dua etti.