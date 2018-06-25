UBP belediye meclis üyelerinde fark attı

Ada genelindeki yer alan 280 meclis üyesinin 121’sini alan Ulusal Birlik Partisi, mühür bazında yüzde 43.57 ile birinci parti çıktı. 10 belediye başkanı ile ada genelinde birinci olan CTP, aynı başarıyı belediye meclis üyelerinde göstermedi. CTP’nin meclis üyeleri bazında yüzdeliği 33.2 DP ada genelinde adeta hezimet yaşadı. 280 meclis üyeliğinde DP sadece 12 sandalye kazanarak adeta hezimet yaşadı. HP 20 sandalye ile 20 sandalye kazanan YDP ile eşit meclis üyesi çıkardı.





HABER KIBRIS