UBP birinci CTP ikinci parti olarak seçimi tamamladı

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24/01/2022

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UBP birinci CTP ikinci parti olarak seçimi tamamladı

Kıbrıs Türk halkı sandık başına gitti.

Seçimden Ulusal Birlik Partisi birinci, Cumhuriyetçi Türk Partisi ise ikinci parti olarak çıktı.

Demokrat Parti, Halkın Partisi ve Yeniden Doğuş Partisi ise barajı geçerek Meclis’e milletvekili gönderme hakkı elde etti.

Toplumcu Demokrasi Partisi, Bağımsızlık Yolu ile Toplumcu Kurtuluş Partisi Yeni Güçler ise barajı geçemedi.

İlçelere göre partilerin çıkaracağı milletvekili sayıları da şöyle:

Lefkoşa-16 milletvekili- UBP 7, CTP 6, DP 1, YDP 1, HP 1

Gazimağusa-13 milletvekili- UBP 6, CTP 4, DP 1, YDP 1, HP 1

Girne-11 milletvekili- UBP 5, CTP 4, DP 1, HP 1

Güzelyurt-3 milletvekili- UBP 2, CTP 1

İskele-5 milletvekili- UBP 3, CTP 2

Lefke- 2 milletvekili- UBP 1, CTP 1

24/01/2022 08:37
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TAGS: genel seçim
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