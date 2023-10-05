“UBP bu sürpriz yemeği konuşuyor”

Haber Kıbrıs-ÖZEL

Sosyal medyada dün akşam saatlerinde paylaşılan bir fotoğraf UBPlilerin hayli dikkatini çekti.

Maliye Bakanı Özdemir Berova, İçişleri Bakanı Dursun Oğuz, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Sadık Gardiyanoğlu yanında, Lefke İlçe Başkanı Adil Özgey ile Güzelyurt’tan Eski İlçe Başkanı Osman Uzun, Gazimağusa’dan Eski İlçe Başkanı Güneş Güneşoğlu, İskele’den bir önceki İlçe Başkanı Osman Kırşan gibi dikkat çeken isimlerin yer aldığı buluşmanın içeriği merak konusu oldu.