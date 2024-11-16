UBP bu yemeği konuşuyor

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16/11/2024

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UBP bu yemeği konuşuyor

 

Meclis Başkanlığı seçimi sonrası suların şimdilik durdurulduğu UBPde yüksek istişare görüşmeleri dikkat çekiyor

CTP’nin önerisi henüz yanıt bulmazken, Genel Başkan Üstel’e yakın isimler, çiçeği burnunda meclis başkanı Ziya Öztürkler Genel Sekreter Oğuzhan Hasipoğlu ve meclis grup başkan Vekili Ahmet Savaşan dikkat çeken bir görüşme yaptılar.

(UBP)’nin Girne’deki güçlü ismi eski içişleri Bakanı milletvekili Kutlu Evren’le yapılan görüşme UBP külislerini hareketlendirdi

Kutlu Evren’in uğrak yeri Archway Restoranda yer alan görüşme paylaşılınca fotoğraf bir anda UBP gruplarında dolaşmaya başladı ‎

16/11/2024 15:53
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