UBP Çarşamba Günü Genel Sekreter seçiyor

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10/03/2025

UBP Çarşamba Günü Genel Sekreter seçiyor

UBP Parti Meclisi Genel Sekreterlik seçimi 12 Mart Çarşamba günü toplantıyor

Genel Sekreterlik için Güneş Gazetesi’nde duyuru yayımlandı.

Duyuruda, “ 12.03.2025 tarihinde saat 15.00’de Sarayönü Parti binasında, Genel Sekreterlik seçimi gündemi ile Parti Meclisimiz toplanacaktır. Aday olmak isteyen Parti Meclisi üyelerinin, en geç 11.3.2025 tarihinde mesai bitimine kadar, tüzükte belirtilen kurallar ışığında özel bağış makbuzu ve dilekçe ile birlikte  Parti Genel merkezine başvuru yapmaları gerekmektedir” denildi

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TAGS: UBP, Genel Sekreter, kktc
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