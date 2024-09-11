UBP: Davaların Esası Henüz Görüşülmedi

ads ads ads ads
11/09/2024

ads
UBP: Davaların Esası Henüz Görüşülmedi

Ulusal Birlik Partisi (UBP) Genel Merkezi, “bazı örgüt başkanlarının seçimleri hakkında basına yanlış bilgiler servis edildiğini” kaydetti.

UBP’den yapılan yazılı açıklamada, basında yer alan “UBP’de mahkemelik olan örgüt seçimleri iptal edildi. Mahkeme seçimleri tüzüğe aykırı buldu” şeklindeki ifadelerin gerçeği yansıtmadığı ifade edildi.

Bugün Lefkoşa Kaza Mahkemesi'nde görülen davanın sonucunun “Davanın esası neticelenene kadar seçilen örgüt başkanları yetkilerini kullanamaz” şeklinde geçici bir ara emri kararı olduğu ve davaların esasının henüz görüşülmediği kaydedildi.

Adı geçen örgüt seçimlerinin sonucunun 21 Eylül’de yapılacak olağan kurultaya herhangi bir etkisi olmadığı vurgulanan açıklamada şunlar kaydedildi:

“Bu tür mesnetsiz haberlerle, kurultayımıza gölge düşürmeye ve itibarsızlaştırmaya çalışanlara yönelik gerekli yanıt, 21 Eylül’de üyelerimiz tarafından verilecektir. Örgüt seçimleri ile ilgili olarak partimiz yetkili kurulları, kurultay sonrasında, hiçbir üyemizi ve örgüt başkanımızı mağdur etmeyecek şekilde gerekli çalışmalar yürütecek ve adımları atacaktır. Bu vesileyle 21 Eylül 2024 Saat 10.00’da Lefkoşa Atatürk Spor Salonu’nda demokrasi şölenimize tüm üyelerimizi ve halkımızı bekliyoruz”

11/09/2024 13:29
Bu habere tepkiniz:
Habersiz kalmamak için Telegram kanalımıza katılın
ad
ad
TAGS: Ulusal Birlik Partisi, UBP
MANŞETLER

HK KIBRIS

© 2024 Haber Kıbrıs Medya Danışmanlık ve Matbaacılık Ltd.