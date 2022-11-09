UBP Değirmenlik Belediye Başkan adayı Törehan, projelerini anlattı

UBP Değirmenlik Belediye Başkanı adayı Ebru Törehan, Meclis Başkanı Zorlu Töre, Başbakan Ünal Üstel, İçişleri Bakanı Ziya Öztürkler, Maliye Bakanı Alişan Şan, UBP İlçe Başkanı Mustafa Akyön, UBP Değirmenlik bölge Sorumlusu ve Kıb-Tek Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Paşa, DPÖ Müsteşarı Durali Güçlüsoy’un yanı sıra bölge Örgüt Başkanları, Kadın Kolları ve Gençlik Kolları ile dün akşam düzenlenen toplantıda bir araya geldi.

UBP Değirmenlik Belediye Başkanı adayı Ebru Törehan, partisinden ve halktan aldığı güç ve destekle bölgede yapmayı hedeflediği projelerini anlattı.

Törehan gecede, tüm bölgenin ihtiyaç ve eksikliklerinin giderileceği ve yeni projelerle bölgenin çekim merkezi haline gelebilmesi için hazırlanan projeleri parti yetkili organlarıyla paylaştı.

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09/11/2022 22:07