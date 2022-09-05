UBP Değirmenlik’de İbrahimoğlu’na yöneldi
05/09/2022
Yerel seçimlerle ilgili gelişmeler siyasi partilerin öncelikli gündemi haline geldi.
Değirmenlik Belediyesi için çok sayıda adayın gündeme gelmesi, UBP içerisinde “uzlaşı adayı” formülünü gündeme getirdi.
Kalkınma Bankası eski müdürü, halen Vakıflar Bankası Yönetim Kurulu Başkanı olan Ercan İbrahimoğlu UBP içerisinde yeni gündem halini aldı.
UBP Örgütlerin de “ortak isim” üzerinde genel merkezin yaklaşımına destek verdiği öğrenildi.
İbrahimoğlu ile temasa geçildiği öğrenilirken, resmî teklifin henüz yapılmadığı, önümüzdeki günlerde kararın iletileceği belirtildi.