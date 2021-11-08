UBP-DP Koalisyon hükümeti programı

UBP-DP hükümet programı Meclis’te okundu..

Başbakan Sucuoğlu: "Öncelikli hedefimiz 2022 Mali Yılı Bütçesi’nin yasallaşması. Gelir artırıcı tedbirler ve harcama disiplini sağlanması için çalışmalar sürdürülecek..TC-KKTC Ekonomik protokolün 2022 ocakta hayat bulması sağlanacak"

"Seçim ve Halkoylaması Yasası’nda gerekli düzenlemelerin yapılması için adımlar atılacak...İmar Planı çalışmalarının tamamlanması hedefleniyor"

"Federasyon anlaşma modeli artık geçmişin bir kalıntısı oldu... Doğu Akdeniz’deki haklarımızın gasp edilmesine göz yumulmayacak "

İşte Hükümet Programı

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08/11/2021 10:56