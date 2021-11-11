UBP-DP Koalisyon Hükümeti’nin programı bugün Meclis’te görüşülüyor

Ulusal Birlik Partisi – Demokrat Parti koalisyon hükümetinin programı Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu’nda bugün görüşülmeye başlanacak.

Ulusal Birlik Partisi Genel Başkanı Faiz Sucuoğlu başbakanlığındaki UBP-DP Koalisyon Hükümeti’nin Bakanlar Kurulu listesi Cumartesi, hükümet programı ise 8 Kasım Pazartesi Cumhuriyet Meclisi’nde okunmuştu.

Yeni hükümetin kurulmasının ardından Cumhuriyet Meclisi Danışma Kurulu erken seçimin 23 Ocak’ta yapılmasını kararlaştırmıştı.

Kurul ayrıca Seçim ve Halk Oylaması Yasasında Değişiklik için Ad Hoc Komite kurulması ve bütçenin toplam 6 günde görüşülmesi konularında ortak mutabakata varmıştı.

Bakanlar Kurulu’nun önceki günkü toplantısında 2022 Mali Yılı Bütçe Yasa Tasarısı kabul edilip, Cumhuriyet Meclisi’ne gönderildi. 2022 Bütçe Yasa Tasarısı’nın, 16-18 Kasım tarihlerinde komitede, 22-24 Kasım tarihlerinde ise Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu’nda görüşülüp, onaylanması öngörülüyor.

Bu habere tepkiniz:



11/11/2021 08:32