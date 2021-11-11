UBP-DP koalisyon hükümetinin programı Meclis’te görüşülüyor

UBP-DP Koalisyon Hükümeti’nin programının görüşüldüğü Cumhuriyet Meclisi’nde milletvekilleri değerlendirmelerde bulunuyor.

Halkın Partisi (HP) Milletvekili Gülşah Sanver Manavoğlu konuşmasında, Vakıflar İdaresi’nin Gazimağusa’da Laguna bölgesindeki binalarının yıkılması veya tahliye edilmesi gibi konuların sebebini sordu ve konunun şeffaf bir şekilde açıklanmasının takipçisi olacaklarını kaydetti.

Yeni hükümetin ülkeye hayırlı olması temennisinde bulunan Manavoğlu, yeni hükümetin aslında eski hükümet olduğunu ifade etti. Manavoğlu, eski hükümete destek vermeyen milletvekilleri için neyin değiştiğini sordu ve eleştirilerde bulundu.

Hükümet programını “program” olarak görmediğini ifade eden Manavoğlu, iki aylık süreç için hükümetin birşeyler yazdığını kaydetti. Manavoğlu, hükümet programına ilişkin yorumlarda bulunarak, hükümet programı üzerine çok da konuşmaya gerek olmadığını söyledi.

Başbakan Faiz Sucuoğlu’na eleştiride bulunan Manavoğlu, hükümete de, Başbakan’a da güven duymadığını kaydetti. Manavoğlu, hükümetten vatandaşların sorunlarına hızlı çözümler bulacak girişimler beklediğini belirterek, ciddi şekilde sorunlara eğilmek gerektiğini ifade etti.

Manavoğlu, konuşmasında, mevsimlik işçi kadrosundan sağlık alanına alınan kişilerin durumunu sordu.

Atakan: Seçim hükümeti olarak bakılsa da devam hükümeti…

Halkın Partisi (HP) Milletvekili Tolga Atakan da, hükümetin yeni olsa da Meclis’e bakıldığında yeni olmadığını söyledi. Atakan, seçim hükümeti olarak bakılsa da hükümetin “devam hükümeti” olduğunu kaydetti.

Tolga Atakan, özel sektöre sahip çıkılmasının ülke ekonomisi için önemli olduğunu belirterek, yüksek öğrenim ve turizme önem verilmesi gerektiğini söyledi ve hükümet programına yönelik değerlendirmelerde bulundu.

Ülkenin ciddi bir ekonomik krizden geçtiğini ifade eden Atakan, ekonominin gidişatına, özellikle yıkıcı etkilerin azaltılmasına yönelik planlamalar gerektiğini söyledi. Atakan, halkın alım gücünün yükseltilemese de pahalılığın artmaması için önlemler alınmasının önemine vurgu yaptı.

Ercan Havalimanı’nın 15 Kasım tarihinde açılacağının açıklandığını ancak bunun olmadığını ifade eden Atakan, Ercan’ın ne seçim, ne de seçim hükümeti tanıdığını söyledi. Bu konuda geç kalınmasının kaybını ülkenin yaşadığını kaydeden Atakan, Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı projeleri üzerine de değerlendirmeler yaparak, hükümet programına oylarının olumsuz olacağını belirtti.

Rogers: Erken seçim hükümetinin en önemli görevlerinden biri…

Halkın Partisi (HP) Milletvekili Jale Refik Rogers da, hükümet koltuklarının boş olmasına rağmen program üzerine değerlendirme yaptıklarını ifade ederek, erken seçim hükümetinin en önemli görevlerinden birinin pandemi sürecinin en iyi şekilde değerlendirmesi olduğunu söyledi.

Aşılamanın önemine işaret ederek, eğitimin sürmesi ve esnafın açık kalmasında en önemli silahın aşı olduğuna vurgu yapan Rogers, herkesin aşı olmasının sağlanmasının önemine işaret etti.

Sağlık alanında yapılması gereken işler ve aşı sertifikasının, seyahat özgürlüğünü kazandıracak şekilde Türkiye ile uyumlaştırılmasının önemine işaret eden Rogers, hükümetten fazla bir beklentilerinin olmadığını söyledi.

Uluçay: 2022 yılının ülke açısından çok önemli

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Milletvekili Teberrüken Uluçay da konuşmasına, hükümetin hayırlı olmasını dileğinde bulunarak başladı.

Uluçay, hükümet programına “seçim hükümeti” değerlendirmesi yapılması gerektiğini kaydetti. Uluçay, aşı kartının Türkiye ile uyumlaştırılmasının önemli olduğunu vurguladı.

Türkiye ile KKTC arasındaki ticari ve siyasi ilişkilerin kurumsal bir düzeye oturtulması gerektiğini ifade eden Uluçay, ekonomik sıkıntılara da işaret ederek, 2022 yılının ülke açısından çok önemli olduğunu söyledi. Uluçay, ülke gerçekleri göz önünde bulundurularak ekonominin ilerleyebilmesi için gerekli adımların atılmasının önemine vurgu yaptı. Uluçay, dövizin etkilerine işaret ederek, ekonomide buna uygun adımlar atılması, istihdam yaratılması ve gençlere yeni girişimcilere fırsatlar yaratmanın önemine değindi.

Ülkenin ihtiyaç duyduğu reformların da hayat bulması gerektiğini ifade eden Uluçay, ülkede uzun vadeli ve istikrarlı bir hükümete ihtiyaç duyulduğunu vurguladı. Uluçay, seçimlerde halkın ortaya koyacağı tavrın önemli olduğunu, uzun vadeli ve istikrarlı bir Meclis’in ortaya çıkacağına inanç belirtti.

Çağatay: Dış politikada aktif bir diplomasi yürütülmesi gerek…

Halkın Partisi (HP) Milletvekili Erek Çağatay da, dış politika üzerine değerlendirmeler yaptı. Çağatay, dış politikada aktif bir diplomasi yürütülmesi gerektiğini, hatta bir seferberlik ilan edilebileceğini ifade ederek, Dışişleri Bakanlığı’nın Kıbrıs Türk halkının sesini duyuracak, bölgede aktör olduğunu vurgulayacak girişimlerinin gerekliliğine vurgu yaptı.

Çağatay, Kıbrıs’taki doğal zenginliklerin her iki tarafa da ait olduğunu belirterek, bu konuda işbirliği gerekliliğinin önemini vurguladı. Doğal gazın taşınmasında en kolay güzergahın Türkiye olduğunu kaydeden Çağatay, kazı çalışmalarında ülke haklarına saygı duyulması gerektiğini ve çatışmacı olmadan caydırıcı olmanın önemine işaret etti.

Kapalı Maraş konusuna da değinen Çağatay, bu konuda atılan adımların iki tarafın hakları da dikkate alınarak atılması durumunda uluslararası alanda da karşılık bulacağına inanç belirtti.

Dış politika ve Kıbrıs konusunda zaman kaybedilecek lükslerinin olmadığını, neticesiz politikalarla zaman kaybedilmemesi gerektiğini kaydeden Çağatay, seçimlerden dolayı işlerin askıya alınmaması gerektiğini söyledi.

Baybars: Hükümetin vaat ve menfaat dağıtıp seçim kazanmaktan başka bir amacı yok

Halkın Partisi (HP) Milletvekili Ayşegül Baybars da, hükümet programını eleştirerek, iki aylık seçim hükümetinin programının samimi olmadığını, vaat ve menfaat dağıtıp seçim kazanmaktan başka bir amacı olmadığını iddia etti.

Baybars, eski hükümet döneminde 15 Kasım’da açılması hedeflenen Ercan konusunda yeni hükümetin “çalışmalar hızlandırılacak” dediğine işaret ederek, eleştiride bulundu.

Başbakanın değişmesinin hükümetin yeni olduğu anlamına gelmediğini ifade eden Baybars, ülkede ne kadar vatandaş yapıldığını, halka dokunacak ne gibi adımlar atıldığını ve alım gücünün nasıl yükseltileceğini sordu.

Baybars, ülkede istikrarı sağlayacak, ilişkileri düzeltecek, ülkeyi yozlaşmadan kurtaracak adımlar atılmasının önemine işaret ederek, halkın da, kendilerinin de hükümete güvenmediğini söyledi.

Şahali: Yeni hükümet eski hükümetin devamı

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Milletvekili Erkut Şahali de, yeni hükümet ve hükümet programına “hayırlı olsun” demenin adetten olduğunu söyledi. Şahali, hükümet programına yapılmayacak ne varsa yazıldığını ama yapılması gerekenlerin yazılmadığını ifade ederek, seçim yasaklarının girmesiyle zaten yazılanların yapılamayacağını söyledi. Şahali, yeni hükümetin eski hükümetin devamı olduğunu ifade etti.

Şahali, geçmiş dönemde yaşananları eleştirerek, seçimlere ve UBP seçimlerine yapıldığını savunduğu müdahalelerin ülkenin itibarını düşürdüğünü söyledi.

Hükümet programı ve ülke bütçesini değerlendiren Şahali, erken seçim hükümetinin programında yer alan “federal çözümün geride kaldığı” gibi ifadelere işaret ederek, federal çözümün Kıbrıs Türk halkının çözüm formülü olduğunu vurguladı.

Hükümet programının “şuursuzluk” içinde yazıldığını savunan Şahali, hükümet programına yönelik eleştirilerde bulundu.

İncirli: Çocuklar eğitimden uzak kaldı…

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Milletvekili Sıla Usar İncirli de, hükümet programında sağlığa 9 maddelik bir yer ayrıldığını, bunun da geçmiş hükümet döneminde yapılamayanların ispatı olduğunu kaydetti.

İncirli, sağlıkla ilgili yasalar, pandemi süreci, aşılar, testler gibi konulara gereken önemin verilmesi gerektiğini belirterek, pandemi sürecinde geçmişte yapılan hataların yeni dönemde yapılmaması için uyarıların dikkate alınmasını istedi.

Kapanmaların da, testlerin artrılması gerektiği uyarılarının dikkate alınmadığı için yaşandığını kaydeden İncirli, ekonominin zarar gördüğünü, çocukların eğitimden uzak kaldığını, toplumun bedeller ödediğini ifade etti. İncirli, aşı konusunda da yanlış adımlar atıldığını ve aşılamaların da yeterli düzeye getirilemediğini söyledi.

Şahiner: Ülkenin karanlığa gömülmemesi için gerekli önlemlerin şimdiden alınması gerek

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Milletvekili Salahi Şahiner de, bu hükümetin 70 günlük bir hükümet olduğunu ancak ertelenemeyecek sorunların çözümüne yönelik adımlar olmayan hükümet programının samimi olmadığı eleştirisinde bulundu.

Şahiner, narenciye ve üretime yönelik planlamaların hükümet programında yer almadığını, enerji ve arza yönelik de bir planlama göremediğini ifade ederek, hükümet programını madde madde değerlendirdi.

Hükümetin kamu reformu ve e-devlet üzerine bir planlamasını da göremediğini ifade eden Şahiner, Kıb-Tek konusunda da hükümete uyarılarda bulundu ve ülkenin karanlığa gömülmemesi için gerekli önlemlerin şimdiden alınmasını istedi.

Türkiye’den kabloyla elektrik gelmesi durumunda bile ucuzlama olmayacağını, bu yüzden Kıb-Tek’in güçlendirilmesi gerektiğini ifade eden Şahiner, yenilenebilir enerji konusuna da öncelik verilmesi gerektiğini kaydetti.

Şahiner, hükümet programında yer alan bakanlıkların hedeflerini de tek tek değerlendirip, öneri ve eleştirilerde bulundu.

Çeler: Hükümet iki ay içerisinde hiçbir şey yapamayacak…

Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP) Milletvekili Zeki Çeler de konuşmasında, hükümetin iki ay içerisinde hiçbir şey yapamayacağını söyledi.

Görevlerinin bütçeyi tamamlamak olduğunun açıkça söylenmesi gerektiğini dile getiren Çeler, hükümet programında yapılan yazılara gerek olmadığını kaydetti.

Çıkan af yasasının İngilizcesinin yapılması gerektiğini dile getiren Çeler, kayıt dışılığın devam edilmemesi için de yapılan affın duyurulması gerektiği önerisinde bulundu.

Çeler, seçime gidilen bu yolda ülkeye hayırlı olmasını temenni etti.

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11/11/2021 19:45