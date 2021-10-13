UBP- DP-YDP Hükümeti Görevde 10 Ay Kaldı

Başbakan Ersan Saner’in bugün Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’a istifasını sunduğu Ulusal Birlik Partisi (UBP), Demokrat Parti (DP) ve Yeniden Doğuş Partisi (YDP) ortaklığındaki üçlü koalisyon hükümeti 10 ay görev yaptı.

25 milletvekili ve bağımsızların desteğiyle kurulan hükümetin 10 aylık görev sürecinde, kabinesinde değişikliğe de gidildi, YDP’den bir istifayla koalisyon hükümetinin Meclis’teki sandalye sayısı 24’e düştü.

Meclis yaz tatiline girmeden Cumhuriyet Meclisi’nde nisapla ilgili sorun yaşamaya başlayan hükümetin sıkıntısı, yeni yasama döneminde de sürdü. Özellikle son günlerdeki nisap sorunu hükümetle muhalefet arasında tartışmaları büyüttüğü gibi bu konu ortaklar arasında da sıkıntıya neden oldu. Erken seçim tarihinin ne olacağıyla ilgili tartışma da gündemdeki en sıcak konuydu.

HÜKÜMET 9 ARALIK 2020’DE KURULMUŞTU

Hükümet, Saner’in UBP Genel Başkan vekilliği döneminde kuruldu. Hükümet protokolü, 8 Aralık’ta imzalandı. Bakanlar Kurulu listesi 9 Aralık 2020’de Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’a sunulup onaylandıktan sonra10 Aralık’ta Cumhuriyet Meclisi’nde okundu. Hükümet programı 19 Aralık’ta Meclis’e sunuldu ve güvenoyu aldı. UBP Genel Başkanı Ersan Saner, KKTC’nin 14’üncü Başbakanı oldu.

KABİNEDE DEĞİŞİKLİK YAPILDI

UBP, hükümette Başbakanlık yanında 7 bakanlık, DP 2 bakanlık, YDP de bir bakanlıkla temsil edildi.

Buna göre, Saner’in başkanlığında kurulan hükümette Başbakan Yardımcısı ve Ekonomi ve Enerji Bakanı Erhan Arıklı (YDP), İçişleri Bakanı Kutlu Evren (UBP), Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Ünal Üstel (UBP), Maliye Bakanı Dursun Oğuz (UBP), Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu (UBP), Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Nazım Çavuşoğlu (UBP), Sağlık Bakanı Ali Pilli (UBP), Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Olgun Amcaoğlu (UBP), Turizm ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu (DP), Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Koral Çağman (DP) oldu.

Saner, hükümet kurulduktan yaklaşık 3 ay sonra, 20 Şubat’ta kabinesinde değişiklik yaptı.

Buna göre, Sağlık Bakanı Ali Pilli görevden alındı, yerine Ünal Üstel atandı. Üstel’den boşalan Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı’na ise UBP Gazimağusa Milletvekili Resmiye Canaltay getirildi.

ÇALIŞMA BAKANI İSTİFA ETTİ, SONRA YENİDEN GÖREVİNE ATANDI

DP Girne Milletvekili Koral Çağman, 25 Haziran’da Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı görevinden istifa etti ancak 15 Temmuz’da yeniden bu göreve atandı.

Ersin Tatar’ın Cumhurbaşkanı seçilmesiyle sandalye sayısı 49’a düşen Cumhuriyet Meclisi’nde şu anda UBP’nin 20, CTP’nin 12, HP’nin 6, DP’nin ve TDP’nin 3’er, YDP’nin 1 milletvekili bulunuyor.

HP’den istifa eden 3, YDP’den istifa eden bir milletvekili ile Meclis’teki bağımsız vekil sayısı 4 oldu.

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13/10/2021 13:57