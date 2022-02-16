UBP-DP-YDP’de kriz

UBP-DP-YDP hükümetine ilişkin son pazarlıkla ortaya çıkan kriz üçlü koalisyon ihtimallerini suya düşürdü. Turizm Bakanlığı’nın Başbakan Yardımcılığı sıfatıda eklenerek DP’ye verilmesine ikna olmayan DP yönetimi tek bakanlık olacaksa Maliye ya da İç işleri Bakanlığını istedi. UBP buna sıcak bakmayınca Turizm Bakanlığı’nın yanı sıra DP’ye bir bakanlık daha verileceği ile ikili koalisyon gündeme geldi. Bu gelişmelerin sonrasında ise UBP Genel Sekreteri Halkın Partisi Genel Sekreteri ile irtibata geçip görüşme talep etti. UBP-HP görüşmesi bugün gerçekleşecek.

Koalisyon en geç yarın

Koalisyon görüşmelerinde ülkenin içinde bulunduğu zor şartların farkında olduğunu kaydeden DP yönetimi geçtiğimiz dönemde yine üç milletvekiliyle DP’nin iki bakanlığa sahip olduğunu hatırlattı

Yine aynı sayıda milletvekiliyle alınacak bir bakanlığın tabana anlatamayacağını öne süren DP ekibi bu talebini masaya koyunca UBP yöntemini süre istedi. Başbakan Sucuoğlu’nun bu konuda kararını en geç yarın vereceği belirtiliyor

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16/02/2022 08:43