UBP, Gaziler Günü’nü kutladı

Ulusal Birlik Partisi (UBP), Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’e mareşal rütbesi ve "Gazi" unvanı verilişinin yıl dönümü ile, Gaziler Günü’nü kutladı.

UBP’den yapılan açıklamada, Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından Gazi Mustafa Kemal Atatürk’e “Gazilik" unvanı ile mareşal” rütbesinin verilişinin yıldönümünü ve Gaziler Günü’nü kutlamanın heyecanı paylaşıldı.

Şanlı Türk tarihinde, dünya tarihinin gördüğü en büyük destanların kahramanı olan şehit ve gazilerin her zaman övünç kaynakları olduğu belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

“Türk milleti sahip olduğu milli ve manevi tüm değerleri, kahraman şehit ve gazilerimize borçludur.

Bugün bizler, aziz şehitlerimiz ve gazilerimiz sayesinde varlığımızı sürdürüyor ve onlardan aldığımız güç ve ilhamla, birlik ve bütünlük içinde yaşıyoruz.

Bu nedenle, şehit ve gazilerimize ne kadar dua etsek, ne kadar minnet ve şükran duysak azdır.

Bilinmesini isteriz ki; Ulusal Birlik Partisi, şehit aileleri ve gazilerimiz için her zaman daha iyisini yapabilmenin gayreti içerisindedir ve olmaya da devam edecektir.

Geçmişten bugüne Türk milletinin bağımsızlığı için mücadele etmiş, tüm şehit ve ebediyete intikal eden gazilerimizi rahmet ve şükranla anıyor, hayatta olan gazilerimize ise minnet ve saygılarımı sunuyoruz. Anavatan Türkiye Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’e mareşal rütbesi ve gazi unvanı verilişinin yıldönümünü ve Gaziler Günü’nü kutluyoruz.”