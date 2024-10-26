UBP Gazimağusa İlçesinde Meme Kanseri Farkındalık Etkinliği Yoğun İlgi Gördü



Ergün Yahat

Gazimağusa UBP İlçe Başkanı Nahit Öncü ve Merkez Kadın Kolları Başkanı Sevim Özdemir ile yönetim kurulu üyelerinin düzenlediği 1-31 Ekim Meme Kanseri Bilinçlendirme ve Farkındalık Ayı etkinliği büyük katılım sağladı. Etkinliğe Başbakan Ünal Üstel ve eşi Zerrin Üstel’in yanı sıra, UBP Genel Sekreteri Oğuzhan Hasipoğlu, bakanlar, milletvekilleri, belediye başkanları ve çok sayıda partili katıldı.

Programda, Gazimağusa İlçe Başkanı Nahit Öncü, Meclis Başkanı Ziya Öztürkler, UBP Genel Sekreteri Oğuzhan Hasipoğlu ve son olarak Başbakan Ünal Üstel konuşma yaptı.