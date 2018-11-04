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UBP Gazimağusa Parti Meclis Üyeliği kazanan adaylar belli oldu

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04/11/2018

UBP Gazimağusa Parti Meclis Üyeliği kazanan adaylar belli oldu

UBP Gazimağusa Parti Meclisi üyeleri, kadın kotası ve gençlik kotasını kazananlar yapılan sayım sonucunda belli oldu.

UBP GAZİMAĞUSA PARTİ MECLİSİ ÜYELİĞİ KAZANAN ADAYLAR VE OY SAYILARI
 

SIRALAMA İSİM SOYİSİM ALINAN OY SAYISI
1 MERYEM BOYACI 2892
2 GÜRSEL UZUN 2879
3 DİLAVER BİLGEN 2777
4 HASAN İŞLEK 2760
5 RAŞİT ŞAH 2718
6 RECAİ ERGÜN 2701
7 ÖZGÜR DEDEOĞLU 2560
8 CENK ÖZYALÇIN 2523
9 HİLMİ ÖZTEMİZ 2516
10 İLTER TEKBIYIK 2506
11 BÜLENT BEBEK 2486
12 HALDUN DOLU 2460
13 ERGİN TUĞAÇ 2377

 
UBP GAZİMAĞUSA PARTİ MECLİSİ ÜYELİĞİNİ KADIN KOTASI DAHİLİNDE KAZANAN ADAYLAR VE OY SAYILARI
 

SIRALAMA İSİM SOYİSİM ALINAN OY SAYISI
1 EYLEM DOLMACI 2888
2 FERİHA YİĞİTTÜRK 2877
3 ELİF ABİÇ 2825

 

UBP GAZİMAĞUSA PARTİ MECLİSİ ÜYELİĞİNİ GENÇLİK KOTASI DAHİLİNDE KAZANAN ADAYLAR VE OY SAYILARI
 

SIRALAMA İSİM SOYİSİM ALINAN OY SAYISI
1 MURAT UZUN 2929
2 ÖZDER FİDANER 2793
3 MEHMET TOPÇU 2731
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TAGS: ulusal birlik partisi, parti meclisi, meclis üyeliği, mağusa, kazanan adaylar
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