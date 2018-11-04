UBP Gazimağusa Parti Meclis Üyeliği kazanan adaylar belli oldu
04/11/2018
UBP Gazimağusa Parti Meclisi üyeleri, kadın kotası ve gençlik kotasını kazananlar yapılan sayım sonucunda belli oldu.
UBP GAZİMAĞUSA PARTİ MECLİSİ ÜYELİĞİ KAZANAN ADAYLAR VE OY SAYILARI
|SIRALAMA
|İSİM
|SOYİSİM
|ALINAN OY SAYISI
|1
|MERYEM
|BOYACI
|2892
|2
|GÜRSEL
|UZUN
|2879
|3
|DİLAVER
|BİLGEN
|2777
|4
|HASAN
|İŞLEK
|2760
|5
|RAŞİT
|ŞAH
|2718
|6
|RECAİ
|ERGÜN
|2701
|7
|ÖZGÜR
|DEDEOĞLU
|2560
|8
|CENK
|ÖZYALÇIN
|2523
|9
|HİLMİ
|ÖZTEMİZ
|2516
|10
|İLTER
|TEKBIYIK
|2506
|11
|BÜLENT
|BEBEK
|2486
|12
|HALDUN
|DOLU
|2460
|13
|ERGİN
|TUĞAÇ
|2377
UBP GAZİMAĞUSA PARTİ MECLİSİ ÜYELİĞİNİ KADIN KOTASI DAHİLİNDE KAZANAN ADAYLAR VE OY SAYILARI
|SIRALAMA
|İSİM
|SOYİSİM
|ALINAN OY SAYISI
|1
|EYLEM
|DOLMACI
|2888
|2
|FERİHA
|YİĞİTTÜRK
|2877
|3
|ELİF
|ABİÇ
|2825
UBP GAZİMAĞUSA PARTİ MECLİSİ ÜYELİĞİNİ GENÇLİK KOTASI DAHİLİNDE KAZANAN ADAYLAR VE OY SAYILARI
|SIRALAMA
|İSİM
|SOYİSİM
|ALINAN OY SAYISI
|1
|MURAT
|UZUN
|2929
|2
|ÖZDER
|FİDANER
|2793
|3
|MEHMET
|TOPÇU
|2731