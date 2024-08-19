UBP Genel Başkan Adayı Dr. Ahmet M. Karavelioğlu; ‘Kurultayda 3 aday yarışmıyor, iki farklı zihniyet yarışıyor’

Dr. Karavelioğlu: Ulusal Birlik Partimizin Kurultayı’nda aslında üç aday yarışmıyor. 21 Eylül’de üyelerimiz iki zihniyet arasında bir seçim yapacak.

Ulusal Birlik Partisi Genel Başkan Adayı Dr Ahmet M. Karavelioğlu dün yaptığı açıklamada, UBP kurultayında siyaseti meslek edinmiş bir zihniyet ile, yeni projelerle gayri safi milli hasılayı iki katına çıkarmayı hedefleyen bir vizyonun yarışacağını vurguladı.

Dr. Ahmet M. Karavelioğlu’nun açıklaması şöyle;

‘Bir tarafta Siyaseti Meslek edinmiş bir zihniyet, diğer tarafta ise yeni projelerle ülkemizin Gayrı Safi Milli Hasılasını iki katına çıkarmayı hedefleyen bir vizyon olacak.

Bir tarafta plan programı olmadan günübirlik politikalarla ülke yöneten biz zihniyet diğer tarafta ise Kendi ekonomik programını yapan ve Türkiye’nin desteğini alan planlı programlı bir siyaset anlayışı var.

Bir tarafta istikrar diyerek sadece koltukta istikrardan bahseden ve elektrik kesintileriyle halkımızı canından bezdiren zihniyet, diğer tarafta ise enerji için alternatif çözümler öneren ve hedefleyen siyaset var.

Bir tarafta iktidarda olmasına rağmen sanal betten, kripto paradan, günlük kiralardan vergi almayı tercih etmeyen bir siyaset diğer tarafta ise var olan vergi mükellefleri üzerinde var olan yükü artırmayacağım, tercihimi sanal betten, kripto paradan, günlük kiralardan vergi almaktan yana kullanacağım diyen bir siyaset anlayışı yarışacak.’