UBP Genel Başkan Adayı Taçoy, Küçük ile Denktaş’ın anıt mezarlarını ziyaret etti

Ulusal Birlik Partisi Genel Başkan Adayı Hasan Taçoy, kurultaya yönelik seçim çalışmaları öncesinde Kıbrıs Türk Halkının Varoluş Lideri Doktor Fazıl Küçük ile Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Raif Denktaş’ın anıt mezarlarını ziyaret etti.

UBP Milletvekili Taçoy yaptığı açıklamada, Dr. Küçük ve Denktaş’ın Kıbrıs Türk halkının varoluşundaki rollerine işaret ederek, “Yürüyeceğim yolda örnek alacağım isimler, takip edeceğim ışık olacaklar” dedi.

Hasan Taçoy şunları kaydetti:

“Ulusal Birlik Partisi Genel Başkanlığı için çıktığım yola, önderlerimizi ziyaret ederek başlıyorum.

Onlar bizlerin bu topraklarda var olması için önderlik etmiş, lider vasıflarıyla zor günlerimize ışık tutmuşlardır.

Gerek Doktor Fazıl Küçük, gerekse Rauf Raif Denktaş, yürüyeceğim yolda örnek alacağım isimler, takip edeceğim ışık olacaktır.

Bugün içerisinde bulunduğumuz kötü durumdan çıkış yolumuzu onların ilkeleri belirleyecektir.

Kıbrıs Türk halkının öz benliğini koruyacak, milli kimliğini sürdürmesini sağlayacak yegane yol liderlerimizin bize bıraktığı mirastadır ve ben de bu yolu hiç tereddüt etmeden yürüyeceğim.”