UBP Genel Başkan Adayları Kura Çekimi ile Belli Oldu

"UBP’den Açıklama: yapılan açıklamaya göre, 21 Eylül’de yapılacak Ulusal Birlik Partisi Olağan Genel Kurultayı’nda yarışacak Genel Başkan adayları, bugün Genel Sekreter Oğuzhan Hasipoğlu’nun huzurunda kura çekimi gerçekleştirdi.

Buna göre oy pusulası şöyle sıralandı:

Ünal Üstel Ahmet Melih Karavelioğlu Hasan Taçoy

UBP Genel Sekreteri ve Gazimağusa Milletvekili Oğuzhan Hasipoğlu, "Hayırlısı ile genel başkan adaylarımız bugün kurallarını çekmiştir. Sonucun şimdiden ülkemiz ve partimiz için hayırlı olmasını diliyorum. Partimizin geleceği kadar ülkemizin geleceği için de önemli bir kurultaya artık sayılı günler kal