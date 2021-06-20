UBP Genel Başkanı, Başbakan Ersan Saner’in babalar günü mesajı

Başbakan ve UBP Genel Başkanı Ersan Saner, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin bugüne kadarki tarihsel gelişim sürecinde, başarılarda babaların canı, emeği, alın teri bulunduğunu vurgulayarak tüm babaların Babalar Günü’nü kutladı.

Saner, UBP Basın Bürosu aracılığıyla yayımladığı Babalar Günü mesajında, ailenin toplumun dolayısıyla da devletin en önemli unsuru olduğunu kaydederek “Aile yapısı sağlıklı, sağlam, kültürlü toplumlar her alanda başarılı olurlar. Babalar, annelerle birlikte ailenin kurucusudur. Ailenin mutlu, huzurlu, güven içinde bulunmasında, çocukların yetiştirilmesinde, onlara sahip çıkılmasında babalarla annelerin ortak katkı ve sorumlulukları vardır” dedi.

Anneler Günü kadar Babalar Günü’nün de değerli ve kutlanmasında, babaların öneminin, sorumluluğunun anımsanmasında, anımsatılmasında toplumsal olarak büyük yarar olduğunu ifade eden Başbakan Saner, şöyle devam etti:

“Babalar ailelerine, yurtlarına karşı sorumluluklarını yerine getirirken onlara katkı sağlamak, destek çıkmak, yardımcı olmak Devlet’in, hükümetlerin başlıca görevlerindendir.

Ailelerimizin refah ve mutluluğunu zengin ülkelerdeki ailelerin seviyesine yükseltmek yarınların güvence altına alınması için elzemdir. Bunun için bireyin hak ve özgürlüklerini gözeten, aileyi koruyan, yücelten, çağdaş Devlet yönetimi anlayışımızı mutlaka daha ileri götürmeliyiz.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin bugüne kadarki tarihsel gelişim sürecinde, başarılarda babaların canı, emeği, alın teri vardır.

Hiç şüphesiz ki bugünümüze, yarınlarımıza da babalarımızın bilgisi, ailesine, vatanına, halkına, devletine sevgisi, çalışkanlığı ivme kazandıracak, damgasını vuracaktır.”

Başbakan Saner, salgın koşullarından başarılı bir şekilde çıkma ve kalkınma çabalarına devam etmek için attıkları adımlarda en büyük güç kaynağının yine babalar, anneler ve halk olduğunu vurgulayarak “Aşılama çabalarımız artık büyük ivme kazanmıştır. İnşallah yakında turizm, eğitim ve diğer sektörlerimizde olumlu gelişmeler yaşanmaya başlanacak ve bu olumlu gidişat artarak devam edecektir” bilgisini paylaştı.

Saner, hedeflerinin çağdaş, refah ve yaşam kalitesi yüksek, dünyada hak ettiği yeri alan bir Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ne mümkün olan en kısa sürede ulaşmak olduğunu vurgulayarak, Rum komşularıyla egemen eşitlik ve iki devletlilik temelinde bir antlaşma yapmanın da hedefleri olduğunu belirterek “Ancak, bunun için Rum dostlarımızın zihniyet, onları destekleyenlerin de tutum değişikliğine giderek, Kıbrıs’ta var olan gerçekleri kabul etmeleri lazımdır” ifadelerini kullandı.

Saner, bir baba ve Başbakan olarak tüm babaları sevgi ve saygıyla selamladı, herkese ailesi ile birlikte sağlıklı mutlu günler diledi.

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20/06/2021 16:55