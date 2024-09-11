UBP Genel Başkanı, Başbakan Üstel, Lefke'de mazbata törenine katıldı

UBP Genel Başkanı, Başbakan Ünal Üstel, mazbata törenine katıldığı Lefke'de vatandaşlar ve partililer ile bir araya geldi.

UBP’den verilen bilgiye göre, Üstel burada yaptığı konuşmada, “Halkımıza ne söz verdiysek birer birer yerine getiriyoruz. Verdiğimiz sözleri yerine getirmenin karşılığı olarak sizlerden gördüğümüz ilgi bizi mutlu ediyor, onurlandırıyor" dedi.

Konuşmasında hükümet icraatlarına değinen Üstel, sağlığa ayrı önem verildiğine vurgu yaptı.

Üstel, “Ülkemizin her yerinde olduğu gibi Lefke' de de sağlığa öncelik verdik ve Cengiz Topel Hastanesi'ni bölge halkımıza daha kaliteli hizmet verebilmesi için eksiklikleri birer birer tamamladık. Cengiz Topel hastanemizin büyük bir bölümünü yeniledik. Hastanemize her geçen gün yeni cihazlar alınmaya da devam ediliyor" ifadelerini kullandı.

Üstel, bölge milletvekili Fırtına Karanfil ve bölge iş insanları ile istişare içerisinde Cengiz Topel Hastanesi'ne yatırımlar yapıldığını, bundan sonra da yapılmaya devam edileceğini ifade etti.

“Lefke'yi ilçe ettiniz ama halen daha ilçe olmadı” diye eleştiri yapanlara da cevap veren Üstel, “Lefke'yi ilçe yapan yine UBP hükümetidir. Kimse unutmasın ki, Lefke'ye en fazla hizmeti götüren de yine UBP hükümetleridir” şeklinde konuştu.

“Gençlerimizi unutmuyor, onları da önemsiyoruz” diyen Üstel, “Gençlerin daha iyi şekilde spor aktivitesi yapabilmesi için önce mevcut futbol sahasını iyileştirdik. Şimdi ise Lefke ilçemize tenis sahası kazandırıyoruz. Gençlerimizin spor alanında ne ihtiyacı varsa karşılayacağız” dedi.

Üstel, hükümet icraatlarını anlatarak, “Hedef; 2027... Durmak yok, hizmete devam” şeklinde konuşmasını noktaladı.