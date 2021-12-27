UBP Genel Başkanı Sucuoğlu Yeniboğaziçi Köyünü Ziyaret Etti

Ulusal Birlik Partisi (UBP)Genel Başkanı Başbakan Faiz Sucuoğlu, bölgesel seçim gezileri kapsamında dün Yeniboğaziçi köyünü ziyaret etti.

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27/12/2021

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UBP Genel Başkanı Sucuoğlu Yeniboğaziçi Köyünü Ziyaret Etti

Ulusal Birlik Partisi (UBP)Genel Başkanı Başbakan Faiz Sucuoğlu, bölgesel seçim gezileri kapsamında dün Yeniboğaziçi köyünü ziyaret etti.

UBP Basın Bürosundan yapılan yazılı açıklamaya göre, Başbakan Faiz Sucuoğlu ve milletvekili adayları, Yeniboğaziçi Belediyesi’nin düzenlediği “Cittaslow Yeni Yıl Pazarı’nı” ziyaret etti. 

Başbakan Faiz Sucuoğlu, pazarı ziyaret eden Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ile de ayaküstü sohbet etti.

Sucuoğlu, Yeni Yıl Pazarı’nda yer alan stantları da ziyaret ederken, ürünleri inceledi; esnafı dinledi.

Pazar’da bulunan vatandaşlar, Faiz Sucuoğlu ile hatıra fotoğrafı da çektirdi.

UBP Genel Başkanı ve Başbakan Faiz Sucuoğlu, böylesi etkinliklerin halkın motivasyonuna katkı sağladığını söyledi.

Yeni yılın yeni umutları da beraberinde getirdiğine işaret eden Sucuoğlu, 2022 yılının KKTC halkı için iyi geçmesi yönünde var güçleriyle çalışmaya devam edeceklerini vurguladı.

Sucuoğlu, “Esnafımız, insanımız yıllardır üretiyor, ürettiğini beğendiriyor, satıyor... İnşallah 24 Ocak’ta devralacağımız tek başına hükümet modelimizle, ürettiğimizi, daha geniş pazarlarla buluşturmak en büyük hedefimiz olacaktır” dedi.

27/12/2021 10:08
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TAGS: ubp, faiz sucuoğlu
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Bilim insanları suçları araştıracak yapay zeka geliştiriyor

HK DÜNYA

Çin'deki bilim insanlarının suçlamaları incelemek için yapay zeka kullanan bir 'savcı' makinesi üzerinde çalıştıkları açıklandı. Araştırmacılara göre, sistem yüzde 97 doğrulukla bir suçlamada bulunabiliyor. Mahkemelerde yapay zeka (AI) dönemi mi başlıyor? Management Review'da yayımlanan bir makaleye göre, bilim insanları yüzde 97 doğruluğa ulaşan bir yapay zeka makinesi üzerinde çalışmalara devam ediyor. Makine, 2015'ten 2020'ye kadar 17 binden fazla vakadan derlenen bilgiler kullanılarak eğitildi. Yayımlanan araştırmaya göre makine, kredi kartı sahtekarlığı, hırsızlık kavga başlatma ve sorun çıkarma dahil olmak üzere Şanghay'ın en yaygın sekiz suçu için doğru bir şekilde suçlamada bulunabilir. South China Morning Post (SCMP), yapay zeka savcısının Çin'in en büyük ve en yoğun bölge savcılığı olan Şanghay Pudong Halk Savcılığı tarafından geliştirildiğini ve test edildiğini bildirdi. Gazete, sistemin bir masaüstü bilgisayarda bile çalışabileceğini kaydetti. Sistem 206 halihazırda kullanılıyor Projenin baş bilim insanı Shi Yong'a göre, sistem potansiyel olarak savcıların günlük iş yükünü omuzlayabilir ve daha zorlu görevlere odaklanmaları için onları serbest bırakabilir. Çin Bilimler Akademisi'nin büyük veri ve bilgi yönetimi laboratuvarındaki Shi ve ekibi, teknolojinin yakında daha az yaygın suçları tanıyacak ve bir şüpheliye karşı birden fazla suçlamada bulunacak kadar güçlü hale gelecek yükseltmeler yakalayacağını söyledi. SCMP, Çinli savcıların 2016 yılında yapay zeka kullanmaya başladığını belirterek, birçok avukatın artık kanıtların gücünü, tutuklama koşullarını değerlendiren ve hatta bir şüphelinin halka ne kadar tehlike teşkil ettiğini inceleyen "Sistem 206" olarak bilinen bir yapay zeka aracı kullandığını da sözlerine ekledi. Ancak araştırmacılar, mevcut tüm yapay zeka araçlarının “suçlama ve önerme cezalarının karar verme sürecine katılmadıkları” için sınırlı olduğunu belirtti.

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