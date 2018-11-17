UBP Genel Başkanı Tatar, hedeflerini açıkladı

Ulusal Birlik Partisi Genel Başkanı Ersin Tatar, hedeflerinin, KKTC ekonomisini kalkındırmak, halkın Kıbrıs konusundaki özlem ve beklentilerinin gerçekleşmesi yönünde adımlar atmak olduğunu söyledi.

Ersin Tatar, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada,Ulusal Birlik Partisi 21’nci Olağan Kurultay sürecinin, dün Merkez Yönetim Kurulu üyelerinin de belirlenmesi ile büyük ölçüde tamamlandığını söyledi.

Geriye sadece Genel Sekreter Yardımcılarının belirlenmesinin kaldığını belirten Ersin Tatar, “Daha önce de belirttiğim üzere, biz biriz, birlikte yürüyeceğiz. Seçimlere katılan tüm arkadaşlarımıza partimize, demokrasimize katkılarından dolayı bir kez daha teşekkür ederim.”dedi.

Tatar, Yeni Genel Sekreter, Merkez Yönetim Kurulu ve Parti Meclisi’nin önünde yoğun bir çalışma dönemi olduğuna dikkat çekerek, herkese başarılar diledi.

Ersin Tatar, “Hedefimiz 2019 bütçe görüşmelerine ülkemiz için yararlı katkı sağlamak, buna paralel olarak partimizi hızla kurumsallaştırmak, komisyon çalışmalarımızı başlatmaktır. Hedefimiz, KKTC ekonomisini kalkındırmak, Anavatan Türkiye ile ilişkilerimizi daha da geliştirmek, Halkımızın Kıbrıs konusundaki özlem ve beklentilerinin gerçekleşmesi yönünde adımlar atmaktır. Hedefimiz, güçlü UBP, güçlü KKTC’dir.” İfadelerini kullandı.