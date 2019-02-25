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UBP Genel Başkanı Tatar TBMM Başkanı Şentop’u Kutladı

Tatar, Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı seçilen Mustafa Şentop’u kutladı. 

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25/02/2019

UBP Genel Başkanı Tatar TBMM Başkanı Şentop’u Kutladı

Ulusal Birlik Partisi (UBP) Genel Başkanı Ersin Tatar, Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı seçilen Mustafa Şentop’u kutladı. 
Tatar, Şentop’a yönelik mesajında şunları kaydetti:  
“Türk Kurtuluş Savaşını veren, Türkiye Cumhuriyeti’ni kuran iradeyi ortaya koyan Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı’na seçilmeniz dolayısı ile sizi candan kutlar, başarılar diliyorum. İnanıyorum ki başkanlığınız döneminde KKTC- TÜRKİYE ilişkileri daha da gelişecektir.”

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TAGS: ersin tatar, haber, kıbrıs
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